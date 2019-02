Dourados Sesc Dourados abre inscrições para torneio de férias de futsal

A partir desta segunda-feira, 11 de fevereiro, até o dia 07 de março estão abertas as inscrições para o Torneio de férias de futsal do Sesc Dourados. O congresso técnico será no dia 08 de março, às 19h30 e as disputas de 11 de março a 26 de abril.

O objetivo do torneio é fomentar a pratica esportiva para os comerciários, incentivando a formação de equipes dentro das empresas, além de incentivar a prática do futsal entre alunos das escolas e clubes. A prática foca três princípios básicos: a competição, cooperação e valores sociais.

As equipes podem ter participantes de a partir de 17 anos e para inscrição é preciso levar documentos pessoais, uma foto 3x4 atualizada, preencher a ficha de inscrição e pagar uma taxa de inscrição por Equipe. Cada time deve conter até 15 atletas, o número máximo de participantes é de 15 de equipes.

Ao fim das disputas, haverá premiação com troféu e medalhas para as equipes de primeiro, segundo e terceiro, colocado. Também serão contemplados com troféu o artilheiro e goleiro menos vazado.

Serviço – O Sesc Dourados está localizado na Rua Toshinobu Katayama, 178 – Centro. Mais informações podem ser obtidas no telefone (67) 3410-0700 e site sesc.ms