Sesc Sesc vai investir R$ 14 mi na construção de cinema, áreas culturais e polo aquático

A unidade do Sesc em Dourados anunciou esta semana, durante reunião com secretários da administração municipal, que o órgão vai investir aproximadamente R$ 14 milhões na estrutura local, o que vai permitir a construção de novos espaços no complexo já existente. Os novos espaços serão para funcionar cinema, áreas culturais e um polo aquático.

Na quarta-feira, os secretários Tahan Mustafa, de Obras, e Carlos Dobes, de Planejamento, receberam no CAM a visita do assessor da diretoria regional do Sesc MS, Sérgio Torres, que apresentou o projeto de investimentos do órgão em Dourados.

Torres contou que o órgão já deu início ao processo de regularização da área para possibilitar o novo empreendimento, que será anexo ao atual complexo já existente, na área entre as ruas Toshinobu Katayama e Mato Grosso.

"A reunião, com apresentação deste projeto, foi o primeiro passo para a concretização deste importante investimento para o município e que vai trazer um impacto superpositivo para aquela região da cidade, onde o Sesc se encontra", avaliou o secretário Carlos Dobes, observando que com mais esses tipos de atividades, o Sesc coloca mais serviços à disposição da sociedade "numa região que, apesar de ser bem próximo do Centro, é carente de eventos".

SERVIDOR

Ainda de acordo com o secretário, o Sesc está estudando a possibilidade de uma parceria com o município para que os funcionários públicos possam se associar ao órgão e passar a ter direito a usufruir de toda a estrutura que o Sesc oferece, nas mais diversas áreas.