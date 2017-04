Interior Sesi alinha com Prefeitura de Três Lagoas a realização da Ação Global

O diretor-corporativo da Fiems, Cláudio Jacinto, e o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, reuniram-se, nesta sexta-feira (07/04), em Três Lagoas (MS), com representantes da Prefeitura para alinhar detalhes da realização da Ação Global 2017 no próximo dia 27 de maio no município. O evento, que é uma parceria com a Rede Globo, por meio da afiliada TV Morena, integra a programação da Fiems para o mês da indústria e a expectativa é atrair 5 mil pessoas e realizar 20 mil atendimentos com a contribuição de 42 parceiros.

Segundo o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, Três Lagoas foi escolhida para sediar a Ação Global deste ano pela representatividade do município no setor industrial de Mato Grosso do Sul. “Além disso, inauguramos recentemente a nova estrutura do Sesi no município, um espaço ideal para abrigar um evento com esse porte. Ao sediarmos a Ação Global no Sesi de Três Lagoas, reforçamos a identidade das ações do Sistema Fiems no município”, frisou.

O secretário municipal de Governo e Políticas Públicas de Três Lagoas, Daynler Martins Leonel, afirmou que se tratar de um privilégio sediar a Ação Global deste ano. “É um evento que traz inúmeros benefícios à população local e de grande repercussão, pois acontece simultaneamente em todos os Estados do País. O fato de ter sido escolhido demonstra o fortalecimento da parceria da Prefeitura com o Sistema Fiems e podemos garantir todo apoio do poder público municipal à realização do evento”, pontuou.