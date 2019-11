Capacitação profissional Sest/Senat abre 150 vagas para curso de capacitação profissional para jovens Matrícula deve ser efetivada até o dia 6 de dezembro

O Sest/Senat está com inscrições abertas para o projeto Carreira Profissional, que capacita jovens de 14 a 24 anos para o mercado de trabalho. Ao todo são 150 vagas e as aulas começam no dia 14 de dezembro.

Com duração de 16h, o curso acontece em dois dias, das 7h30 às 17h – é necessário que o aluno leve o almoço. O valor da inscrição de R$ 20.

Os interessados podem ler o edital e realizar a pré-matrícula pelo portal do cliente mas a efetivação da matrícula só será realizada após a entrega dos documentos pessoalmente na sede de Sest/Senat em Campo Grande, localizada na rua Raul Pires Barbosa, 1784, bairro Chácara Cachoeira, munidos dos documentos pessoais e comprovante de endereço. Menores de 18 anos, devem ir acompanhados pelo responsável.

Conforme explicou a coordenadora de Desenvolvimento Profissional, Ronilda Maria de Resende, participando do curso os alunos ficam ranckeados no sistema do Sest/Senat a disposição das empresas que busquem um profissional.

“Nós queremos que eles sejam vistos por empresas de fora do setor do transporte também. Querem capacitar esses jovens para que despertam o interesse dessas empresas e consigam uma colocação no mercado de trabalho”, explicou.

Os temas abordados no curso serão: noções de gestão do tempo, noções de ética profissional, desenvolvimento motivacional e trabalho em equipe, 5S – qualidade e produtividade e como manter sua empregabilidade.

Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato pelo (67) 3348-8700.