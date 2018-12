Goleiro Sete anuncia retorno de goleiro campeão estadual pelo clube

O Sete de Setembro anunciou na tarde desta terça-feira (4/12) através de sua rede social, o retorno do goleiro Fernando Hilário, campeão sul-mato-grossense pelo clube em 2016 e titular na campanha que classificou os douradenses para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, no mesmo ano.

Além de Hilário, o clube também confirmou outro arqueiro, Roger Paranhos.

Ambos defenderão o Sete na temporada de 2019. Conforme a direção do clube, o elenco terá formação mesclando atletas do Sub-19 que se preparam para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e de jogadores mais experientes.

O time de Dourados estreia no Campeonato Sul-mato-grossense no dia 19 de janeiro, contra o Águia Negra.

O mando de jogo é dos douradenses, porém, o jogo está marcado inicialmente para o estádio Loucão, em Maracaju, devido a falta de laudos do Douradão.



Após a conquista estadual de 2016, nos dois anos seguintes o Sete de Setembro chegou nas duas semifinais, mas acabou parando no Novo e no Operário, respectivamente.