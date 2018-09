Tempo Setembro começa com chuva em frio em MS

Foto: Geone Bernardo

São esperadas mudanças no tempo neste fim de semana (1º e 2.9). De acordo com site do Climatempo, haverá formação de áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que se deslocarão ao longo deste sábado sobre o Sul de Mato Grosso do Sul e em áreas de fronteira.

Durante o dia de hoje, a expectativa é de céu nublado com possibilidade para pancadas de chuva e queda de temperatura inicialmente nas regiões Sul, Sudoeste e Pantaneira. As demais áreas terão aumento de nebulosidade com estimativa de chuvas a partir da tarde. Ocorrem rajadas de vento forte em todo Estado, da tarde para a noite.

Já no domingo (2.9) deve haver diminuição de temperatura e chuva em todas as regiões. A expectativa é de que o domingo será o dia mais frio.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas, neste fim de semana, podem variar de 8°C a 38°C no Estado. Na Capital a variação de temperatura está prevista de 11°C a 33°C.

Agosto

O mês de agosto terminou com uma massa de ar seco que predominou, com muita intensidade, na última semana do mês, deixando todas as regiões do Estado com sol forte e baixa umidade relativa do ar.

Segundo medições do Instituto Nacional de Meteorologia, o município de Sonora bateu recorde de temperatura máxima no País na terça-feira (28.8), chegando a 40,5°C.

Nas regiões Norte e Pantaneira houve registro de temperaturas máximas acima de 35°C, conforme dados do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima (Cemtec-MS). Na quarta-feira (29.8), Campo Grande teve segundo recorde de temperatura mais alta no ano, chegando a 34,5°C e com umidade relativa do ar em torno de 23% .