Sexta-feira ainda com céu nublado e chance de chuva para Mato Grosso do Sul

A sexta-feira (22.02) não deve apresentar grandes mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul. O céu continua parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas e todas as áreas. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 50 % a 100 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 20 °C a 35 °C.

As regiões com chance de maiores temperaturas são a leste e oeste, com previsão de máxima de 36ºC e mínima de 22ºC, em Três Lagoas e Corumbá. No sul do Estado, os termômetros devem ter índices mais amenos. Ponta Porã tem máxima prevista de 31ºC e mínima de 21ºc, segundo dados do Cemtec/MS.

O tempo desta sexta-feira é uma prévia do fim de semana que deve manter-se com dias nublados e quentes, que somados, resultam e possibilidade de chuva e temporais em todas regiões sul-mato-grossense.

Veja mais previsões no mapa: