Sexta-feira atingiu 38,1Â°C, recorde do calor em Campo Grande em 2019

CLIMA Sexta-feira atingiu 38,1°C, recorde do calor em Campo Grande em 2019 Sensação térmica atingiu os 43°C com raios "de doer"

Foto: Edemir Rodrigues

Segundo o meteorologista, Natálio Abrahão, hoje (25), o calor teve máxima de 38,1°C e sensação térmica de 43ºC. O último aumento preocupante de temperatura foi registrado em janeiro, na ocasião 38°C.

Além de Capital, municípios também tiveram máximas alarmantes, em Três Lagoas 37,6ºC. Costa Rica teve temperatura máxima de 35,4ºC, com a queda da temperatura caindo para 19,2ºC depois de uma chuva de 8,4 milímetros.

Conforme Natálio, a observação aponta para um fim de semana com pancadas de chuva em algumas regiões.

No norte e no sul do Estado ocorreram pancadas de chuva com trovoadas isoladas, de acordo com o Instituto de Meteorologia (Inmet).

O tempo seco, com umidade mínima de 17%, considerada baixa e com possibilidade de mal estar para a população. É indicada a ingestão de muita água e que evite o sol das 12h até 16h.