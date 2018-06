Sexta-feira com pancadas de chuva e declínio de temperatura no Estado

Foto: Chico Ribeiro

A partir desta sexta-feira (1º.6) a frente fria avança em Mato Grosso do Sul, promovendo rajadas de vento, declínio nas temperaturas e pancadas de chuva mais generalizadas.

O Estado registra 35% a 95% de umidade relativa do ar e temperatura entre 13ºC e 30ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

Bonito – °C (mínima) / 29ºC (máxima)

Campo Grande – ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Corumbá – ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Coxim – ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Dourados – ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Naviraí – ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Nova Andradina – ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Ponta Porã – ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Três Lagoas – ºC (mínima) / 28ºC (máxima)