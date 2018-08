Tempo Sexta-feira com possibilidade de chuva para o Sul e Sudeste de MS

Foto: Chico Ribeiro

O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) prevê para esta sexta-feira (3.8) céu parcialmente nublado em grande parte do Estado com possibilidade de chuva nas regiões Sul e Sudeste de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar varia de 80% a 20% e as temperaturas de 14ºC a 38ºC. Existe a possibilidade de ventos fracos a moderados com rajadas. Confira o mapa.