TEMPO Sexta-feira com predomínio de sol na maior parte do Estado

A meteorologia prevê o predomínio de sol na maior parte de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (29) com máxima de 37°C. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas apenas para as cidades da região norte do Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Campo Grande é de céu claro durante todo o dia e sem possibilidade de chuva. A temperatura máxima poderá chegar aos 34°C e a umidade relativa do ar ficará entre 35% e 80%.

Três Lagoas, Paranaíba, Costa Rica e Aparecida do Taboado também terão uma sexta-feira com temperaturas elevadas. Nas cidades da região do Bolsão, a máxima poderá chegar aos 36°C. Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho, no Pantanal, a máxima será de 37°C.

Na região norte de MS, Alcinópolis, Camapuã, Figueirão e São Gabriel do Oeste terão mínima de 22°C e máxima de 36°C. Há previsão de pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia.