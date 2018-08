Tempo Sexta-feira de céu encoberto no Estado

Foto: Chico Ribeiro

Início do dia com céu parcialmente nublado passando a encoberto e com possibilidade para pancadas de chuva nas regiões Pantaneira, Oeste, Central e Sul. Demais áreas o dia segue com condições de tempo parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar varia cai de 90% para 25%. Temperatura com oscilação de 16ºC a 36ºC e ventos moderados com rajadas. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.