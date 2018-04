Sexta-feira parcialmente nublada e sem chuva, prevê Cemtec

Foto: Edemir Rodrigues

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos (Cemtec) é de uma sexta-feira (6.4) parcialmente nublada em grande parte de Mato Grosso do Sul e com baixa possibilidade de chuva. Precipitações podem ocorrer apenas na região Norte do Estado. Confira a temperatura estimada para alguns municípios:

Campo Grande – 22ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Dourados – 19ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Corumbá – 23ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Três Lagoas – 22ºC (mínima) / 35ºC (máxima)

Ponta Porã –18ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Coxim –24ºC (mínima) / 36ºC (máxima)