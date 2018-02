Sexta-feira pode ter sol e pancadas de chuva em MS

Foto: Chico Ribeiro

O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) prevê para esta sexta-feira (23.2) a possibilidade de chuva em algumas regiões.

De acordo com a meteorologista Franciane Rodrigues, as áreas de instabilidade podem se concentrar na parte Norte do Estado dando condições para pancadas de fraca intensidade.

Na faixa Central de Mato Grosso do Sul, o sol deve aparecer e as pancadas de chuvas devem ocorrer a partir da tarde. O tempo firme e sem expectativa de chuva na região Sul.

Confira a temperatura esperada para alguns municípios:

Campo Grande – 25ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Dourados – 21ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Corumbá – 25ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Três Lagoas – 24ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 21ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Coxim – 25ºC (mínima) / 29ºC (máxima)