Tempo Sexta-feira será de calor com pancadas de chuva em MS, prevê meteorologia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê sexta-feira parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente no centro, oeste e norte do Estado. O dia será de muito calor, com a temperatura máxima chegando a 39ºC e a umidade relativas do ar, mínima de 35%.