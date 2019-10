Clima Sexta-feira será de calor de 40°C e baixa umidade do ar em MS Na Capital, a máxima poderá chegar aos 36°C

Campo Grande amanheceu com céu claro nesta sexta-feira Foto: Henrique Kawaminami

A sexta-feira (25) será de predomínio de calor em Mato Grosso do Sul e a temperatura máxima poderá chegar aos 40°C, segundo prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Apesar da possibilidade de chuva em áreas isoladas, a umidade do ar ficará baixa.

Em Campo Grande, a manhã será de céu parcialmente nublado com névoa seca. No final da tarde poderão ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura máxima será de 36°C e a umidade do ar ficará entre 30% a 70%.

Na região sul, a previsão é de céu parcialmente nublado com névoa seca e sem chuva. A máxima poderá chegar aos 37°C em Amambai, Itaporã, Jardim, Nioaque, Bodoquena, Dourados, Juti e Ponta Porã. A umidade do ar ficará entre 25% a 65%.

Em Três Lagoas, Costa Rica, Cassilândia, Nova Andradina, Taquarussu e Aparecida do Taboado, a máxima poderá chegar aos 37°C e há previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde e a noite. Anastácio, Miranda, Corumbá e Dois Irmãos do Buriti, os termômetros poderão chegar aos 40°C. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia em áreas isoladas.