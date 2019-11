Clima Sexta-feira será de céu parcialmente nublado e chuva isolada em MS Em Campo Grande a previsão é de chuva no período da tarde

Campo Grande amanheceu com céu claro, mas há previsão de chuva Foto: Kisie Aionã

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (29) é de céu parcialmente nublado e chuva isolada em todas as regiões do Estado. A temperatura máxima

Em Campo Grande, a manhã será de céu claro a parcialmente nublado e, à tarde, a previsão é de pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 31°C. Na região sul, a manhã será de céu nublado e com chuva à tarde. A máxima não passará dos 29°C em Dourados, Amambai, Ponta Porã, Jardim, Bonito, Mundo Novo e Rio Brilhante.

Três Lagoas, Paranaíba, Inocência, Costa Rica, Paraíso das Águas e Brasilândia, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima será de 32°C. Em Aquidauana, Corumbá, Ladário e Mundo Novo, a previsão é de chuva isolada acompanhada de trovoada à tarde. A temperatura máxima será de 31°C.