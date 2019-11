Clima Sexta-feira será de chuva e calor de até 36°C em Mato Grosso do Sul Na Capital, a máxima poderá chegar aos 33°C

Céu nublado em Campo Grande no início desta manhã Foto: Marcus Maluf

A primeira sexta-feira do mês de novembro será de muita chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), apesar do tempo úmido, o calor poderá chegar aos 36°C.

Em Campo Grande, o dia será de céu nublado e pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura máxima será de 33°C. Dourados, Ponta Porã, Mundo Novo, Naviraí, Sete Quedas, Rio Brilhante e Vicentina, há previsão de chuva a qualquer hora do dia, com máxima de 32°C.

Nova Andradina, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Inocência, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas, na região leste, e em Sonora, Camapuã, Coxim, Figueirão, Bandeirantes e Rio Negro, na região norte, a temperatura máxima será de 34°C. Miranda, Ladário, Corumbá e Porto Murtinho, os termômetros poderão chegar aos 36°C. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões.