Clima Sexta-feira será de mais chuva e máxima não passará dos 30°C em MS Na Capital, há previsão de chuva no período da tarde

Céu nublado em Campo Grande nesta sexta-feira. Foto: Henrique Kawaminami

A chuva continuará caindo em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (13). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de pancadas de chuva em todas as regiões e a temperatura máxima não passará dos 30°C.

Na Capital, o céu ficará nublado no período da manhã e, à tarde, poderão ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas. Em Dourados, Angélica, Naviraí, Mundo Novo, Ponta Porã, Aral Moreira, Nioaque e Bodoquena, a chuva é esperada para o período da tarde e noite. A máxima nas cidades será de 28°C.

Em Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Nova Andradina, Taquarussu, Três Lagoas e Selvíria, a previsão é de chuva acompanhada de trovoada a qualquer hora do dia nesta sexta-feira. Sonora, Coxim, Camapuã, Rio Verde de Mato Grosso, Rio Negro, Aquidauana, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho, a máxima será de 30°C. Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.