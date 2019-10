SGI SGI desativa sistemas do governo estadual para manutenção no feriadão Superintendência de Gestão da Informação informou que realizará serviços no data center; suspensão vigorará até sábado (12)

Todos os sistemas do governo do Estado, assim como sites e links de comunicação que estejam ligados à SGI (Superintendência de Gestão da Informação) ficarão indisponíveis a partir das 7h desta sexta-feira (11) até as 7h de sábado (12). A informação partiu do próprio órgão que, nesse intervalo de 24 horas, anunciou que realizará manutenção preventiva de seu data center –o centro de armazenamento de dados.

A SGI informou que realizará o serviço durante o feriadão para que o impacto no atendimento à população “seja o menor possível”. Com a desativação temporária, serviços como o sistema do Sigo –utilizado pela segurança pública para o registro de ocorrências–, do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) e da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) devem ser atingidos.