Shawn Mendes Shawn Mendes anuncia shows no Rio e São Paulo em novembro e dezembro

Cantor canadense Shawn Mendes fará dois shows no Brasil no fim do ano, anunciou a produtora Move Concerts nesta quarta-feira (16). Ele vai cantar:

Em São Paulo, no dia 30 de novembro, sábado, no Allianz Parque. No Rio, em 3 de dezembro, terça-feira, na Jeunesse Arena.

A venda de ingressos para o público geral começa no dia 1º de fevereiro pelo site Live Pass. Ainda não há informações sobre preços.

Quem é Shawn Mendes?

Com 20 anos e três álbuns lançados, o cantor canadense começou fazendo vídeos de 6 segundos com covers diversos no finado app Vine em 2013.

Virou webcelebridade e, em 2015, lançou o primeiro disco "Handwritten", com o hit "Stitches". O segundo álbum "Illuminate" ganhou mais elogios da crítica pelo soul pop na linha de Ed Sheeran e John Mayer.

O terceiro trabalho vai além do pop adolescente e do soul aguado de antes, com letras mais pessoais, tentativa de ser mais maduro e parcerias com Sheeran, Khalid e Mayer.

Mendes faz a linha mais bom-moço no comportamento e tradicional no som - diz que evita playback nos shows e passeia por blues e folk em algumas músicas. Ele foi atração da edição de 2017 do Rock in Rio.