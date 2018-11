Shawn Mendes Shawn Mendes confirma caso com Hailey Baldwin e diz gostar de maconha

Shawn Mendes, 20, falou à revista americana Rolling Stone, da qual estampa a capa em novembro, sobre temas e polêmicas que o cercam desde que ganhou os holofotes, há cinco anos. Entre outras revelações, o astro canadense confirmou que se relacionou com a modelo Hailey Baldwin, recém-casada com Justin Bieber.

Os rumores de que Mendes e Baldwin estariam namorando surgiram após irem juntos e de mãos dadas ao Met Gala em maio deste ano. Na época, ambos negaram as especulações e, em seguida, a modelo retomou o relacionamento com Bieber, com quem noivou e casou dentro de um período de meses.

À reportagem, o cantor reconhece que era mais do que amigo de Hailey, mas não descreve o que tiveram de relacionamento. "Não quero nem colocar um rótulo nisso. Acho que era mais uma zona de limbo", disse.

Ele conta que mandou uma mensagem parabenizando a modelo por seu noivado com Bieber. "Eu realmente estou feliz por eles. Ela continua sendo uma das pessoas mais legais - ela não é apenas bonita visualmente, mas é um dos corações mais bonitos que já conheci. Acho que sou um idiota por não, você sabe... mas você não pode controlar seu coração", disse.

A entrevista também repercutiu por outra afirmação do cantor. A de que ele "ama maconha". "Eu não tuitaria isso -não ainda, pelo menos- mas faz realmente bem para mim. Quando estou em casa, fumo e toco guitarra por sete horas", disse.

O canadense ficou famoso publicando nas redes sociais covers de astros como Justin Bieber e Ed Sheeran e estourou com seu álbum de estreia em 2015. Seus três álbuns chegaram ao topo das paradas, alavancados por hits como "Stitches" e "Treat You Better". Para o próximo ano, o cantor já tem 95 shows confirmados.

Mesmo no auge da curta carreira, Mendes revelou que tem medo de se tornar irrelevante. "É literalmente meu maior medo, acordar amanhã e ninguém se importar."