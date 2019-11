CAPITAL Shopping Campo Grande abre durante a madrugada na Black Friday Lojas terão horário diferenciado na sexta-feira (29)

Foto: Reprodução

Para melhor atender ao público durante a Black Friday, o Shopping Campo Grande abrirá as portas em horário especial nesta sexta-feira (29). A partir de 0h, diversas lojas estarão abertas, com fechamento às 22h. Nos demais dias, o empreendimento segue com seu horário normal de funcionamento, das 10h às 22h.

Abrirão a partir da 0h de sexta-feira as lojas Quiosque My Gloss, Americanas, Bela Story, World Tennis, Loccitane Au e Loccitane Provance. Neste mesmo dia, as lojas Centauro, Café do Ponto e Bob’s abrem às 7h. Já a Inovar e Via Laser atendem a partir das 8h. Polishop e Lojas Riachuelo também abrem antecipadamente, a partir das 9h.

BLACK MOEDAS SHOPPING CAMPO GRANDE

Na Black Friday deste ano, clientes do Shopping Campo Grande poderão viver a experiência do mundo virtual e encontrar produtos com descontos que podem chegar a 95%.

Para participar da promoção, o consumidor deverá baixar o aplicativo de realidade aumentada, intitulado de “Black Moedas Shopping Campo Grande”, desenvolvido para Android e IOS. Com a câmera do equipamento, será possível escanear 10 moedas icônicas do mundo dos games que estarão adesivadas pelos corredores, gerando ofertas randomicamente, e capturar descontos exclusivos para as lojas físicas do Shopping.

O cliente terá opção de aceitar ou não a promoção que aparecer na tela. Se tiver interesse pelo item, a compra deverá ser realizada em até 60 minutos. Além de cervejeiras a R$ 100,00, resultado da parceria com a Consul, estarão disponíveis centenas de outros produtos que serão ativados aleatoriamente pelo aplicativo. Promotores estarão pelo shopping para passar informações e tirar dúvidas sobre a ação.