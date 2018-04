Shopping China inicia promoção especial "Dia do Trabalhador"

O Shopping China Importados inicia a promoção especial em comemoração ao Dia do Trabalhador, que começa neste sábado (28) e será finalizada no dia 1º de maio, onde vários produtos estarão em ofertas especiais.

Venha conhecer o Shopping China Importados, este incrível centro de compras com uma ampla variedade de produtos. Eleita a Melhor Loja de Importados das Américas por seis anos consecutivos em Orlando nos Estados Unidos, eleita também como "Melhor Loja de Importados do Mundo" em Cannes - França.

O Shopping China Importados possuí lojas instaladas nas cidades de Pedro Juan Caballero - Paraguai, fronteira com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e em Salto del Guairá, que faz divisa com Guaíra - Paraná.

As melhores marcas dos Estados Unidos, Europa e Ásia estão presentes em Acessórios, Bebês, Bebidas, Tabacaria, Brinquedos, Camping & Pesca, Câmera Digital, Casa & Cozinha, Calçados, cosméticos, Comestíveis, Eletrônica, Eletrodomésticos, Esportes, Ferramentas, Informática, Laboratório Digital, Modas, Perfumaria, Saúde & Higiene, Western e muito mais.

Lembramos que nossa empresa oferece os seguintes serviços: Banco Continental, China Play, Consultório Médico, Farmácia, Laboratório Fotoshow, Maxi Hipermercado, Mega Auto Centro, Posto Petrobras, Salão de Beleza, Segurança Interna, Táxi e muito mais. Praça de alimentação com ambiente climatizado, com mais de 18 opções de restaurantes como: Mr. Grill, comida árabe, espanhola, italiana, japonesa, chinesa, Jet Chicken, In Nature, chopperia, Burger King, sorveteria, cafeteria e ainda um telão de LED gigante em HD para não perder nenhum detalhe.

Mais informações sobre as promoções, lojas e produtos podem ser encontrados no site www.shoppingchina.com.py, e pela página oficial no facebook, acessada pelo endereço www.facebook.com/shoppingchinaimportados.

Venha com a sua família e faça de suas compras um lazer.

Confira o tabloide com todas as ofertas especiais