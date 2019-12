Shopping da Capital funcionarÃ¡ em horÃ¡rios especiais nesse final de ano; confira

CAMPO GRANDE Shopping da Capital funcionará em horários especiais nesse final de ano; confira Quem for até o Shopping pode aproveitar, ainda, para concorrer a até 22 iPhones 11 em sorteio que acontecerá na véspera

Foto: Divulgação

Decoração de Natal, brincadeiras, Papai Noel e funcionamento em horário especial para as compras e lazer são alguns dos diferenciais do Shopping Campo Grande neste fim de ano. Uma enorme árvore, com vários adereços natalinos, se destaca em meio aos brinquedos com a temática “Princesas e Carros”, vindos diretamente da Disney e totalmente gratuitos ao público.

Entre os brinquedos instalados na Praça Central, estão um game interativo de Arco e Flecha com visualização feita em um óculos com realidade virtual, gira-gira, além de outros jogos eletrônicos, que despertam a atenção e curiosidade da garotada de forma lúdica e divertida.

Para aqueles que quiserem uma recordação com o bom velhinho, ele estará disponível até o dia 24 de dezembro, de segunda a sábado (das 13h às 21h) e aos domingos (das 12h às 20h). E, assim como nos últimos anos, há também um trono especial para os pets, ao lado do Papai Noel. As fotos podem ser tiradas gratuitamente com a própria câmera ou celular.

Quem visitar o Shopping pode aproveitar, ainda, para concorrer a até 22 iPhones 11 até o dia 24/12, com sorteio no dia 26/12. Para concorrer, é muito fácil: basta somar R$ 450,00 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes da promoção e, depois, trocar por um cupom participativo. As trocas devem ser feitas no segundo piso, antigo Clube Melissa (ao lado da loja Visótica, próximo a Praça de Alimentação).

O local, criado especialmente para essa finalidade, conta com um ambiente onde as crianças podem fazer atividades lúdicas enquanto os pais efetuam as trocas. E aos amantes de fotografia há, ainda, espaços temáticos instagramáveis para aquela foto estilosa.

Os nomes dos ganhadores serão anunciados no momento dos sorteios, no dia 26 de dezembro, a partir das 15h, no Shopping Campo Grande e, também, comunicados sobre sua premiação nas redes sociais. O regulamento completo pode ser acessado diretamente no site www.shoppingcampogrande.com.br.

HORÁRIOS ESPECIAIS

A partir do próximo domingo (16) o Shopping funciona em horário diferenciado, para proporcionar mais tempo e comodidade aos clientes, confira:

• 15/12- (Domingo)

Âncoras: 12h às 22h

Lojas e Quiosques: das 12 às 20h (Facultativo estender até às 22h)

Alimentação e Lazer: 10h às 21h (Facultativo estender até as 22h)

• 16 a 19/12- (Segunda a Quinta-feira)

Lojas e Quiosques: das 10h às 22h

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

• 20 e 21/12 (Sexta-feira e Sábado)

Âncoras: das 10h às 23h

Lojas e Quiosques: das 10h às 22h (Facultativo estender até às 23h)

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h. (Horário estendido facultativo para as demais operações até as 23h).

• 22/12 (Domingo)

Âncoras: das 10h às 22h

Lojas e Quiosques: das 12h às 20h (Facultativo estender até às 22h)

Alimentação e Lazer: das 10h às 21h (Facultativo estender até às 22h)

• 23/12 (Terça-feira)

Âncoras: das 10h às 23h

Lojas e Quiosques: das 10h às 22h (Facultativo estender até as 23h)

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h (Horário estendido facultativo para as demais operações até as 23h)

• 24/12 (Terça-feira) – Todas as operações: das 10h às 18h

• 25/12 (Quarta-feira - feriado de Natal)

Âncoras, Lojas e Quiosque: Fechado

Alimentação e Lazer: 10h às 22h (Facultativo)

• 26 a 28/12 (Quinta-feira a Sábado)

Lojas e Quiosques: das 10h às 22h

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

• 29/12 (Domingo)

Lojas e Quiosques: das 12h às 20h

Âncoras: das 12h às 21h

Alimentação e Lazer: das 10h às 21h

• 30/12 (Segunda-feira)

Lojas e Quiosques: das 10h às 22h

Âncoras, Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

• 31/12 (Terça-feira - Véspera de Ano Novo)

Todas as operações: das 10h às 18h

• 01/01 (Feriado de Ano Novo)

Âncoras, Lojas e Quiosque: Fechado

Alimentação e Lazer: 10h às 22h (Facultativo)