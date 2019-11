Testes de Aids Shopping da Capital oferece testes rápidos de Aids Em 2019, em Campo Grande, foram registrados 251 novos casos de pessoas com HIV

Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Aids, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), em parceria com o shopping Pátio Central, realiza no sábado (30) testes rápidos de detecção de HIV que trarão o resultado em poucos minutos. A ação acontece das 8h às 16h.

Conforme a Sesau, pelo menos 200 pessoas devem fazer o teste. A gerente técnica do programa de HIV alerta para a necessidade do início imediato do tratamento. “Como resultado do exame sai em poucos minutos, é possível saber com rapidez que deu positivo, e quando isso acontece, encaminhamos o paciente ao CTA [Centro de Testagem e Aconselhamento] para que inicie o tratamento o mais rápido possível e tenha qualidade de vida”, diz.

Além de testes rápidos, durante a ação, também serão oferecidos materiais informativos e insumos de prevenção, como preservativos e géis lubrificantes. Os testes poderão ser realizados por todos que passarem pelo shopping Pátio Central, que foi escolhido devido ao grande fluxo de pessoas e por abraçar o programa A Hora é Agora.

A Hora é Agora

O shopping Pátio Central já dá suporte a outro braço de combate à Aids. Há no local, um armário para retirada de autotestes, que é feita de forma anônima, para a preservação da identidade do usuário.

O programa é destinado, exclusivamente, a homens gays ou que fazem sexo com outros homens, os chamados HSHs, já que é nesse nicho que está o maior registro de novas contaminações pelo vírus do HIV.

Em 2019, em Campo Grande, foram registrados 251 novos casos de pessoas com HIV, a maioria, cerca de 98% dos registros, são em pacientes entre 20 e 49 anos. Nos nove primeiros meses foram registrados novos 205 casos em homens, no mesmo período 59 mulheres foram diagnosticas com a doença.

Mesmo com os números alarmantes, há ainda quem tema o exame por medo de um resultado inesperado. Através do site www.ahoraeagora.org o usuário poderá solicitar kit de autotestagem para o HIV e retirá-lo de forma anônima no armário.