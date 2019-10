Shopping Shopping nem cita fracionar preço do estacionamento, mas promete melhorias O centro comercial garantiu que vai instituir a fila para atendimento prioritário de deficientes, idosos e gestantes, por exemplo

Depois que a empresa Campo Grande Parking, terceirizada do Shopping Campo Grande para administrar o estacionamento, foi autuada pelo Procon (Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor) por irregularidades na cobrança e “má prestação do serviço”, o centro comercial informou, por meio da assessoria de imprensa, que implantará melhorias.

O shopping garantiu que vai instituir a fila para atendimento prioritário de deficientes, idosos e gestantes, por exemplo. Informou ainda que as máquinas serão configuradas para aceitar notas de R$ 100. “Além disso, será avaliada a possibilidade de uma nova escala de trabalho para os atendentes, com o objetivo de prestar o melhor atendimento possível para quem frequenta o local”.

Na nota, a administração do condomínio de lojas, porém, nem cita a possibilidade de fracionar a cobrança do estacionamento, um dos apontamentos feitos pelo Procon.

Hoje, os frequentadores pagam R$ 8 para ficar até 3 horas no shopping. O estacionamento é gratuito nos primeiros 15 minutos e depois disso, independentemente do tempo de permanência, o cliente tem de desembolsar ao menos o valor mínimo. A empresa cobra R$ 1 pela hora adicional.

Em Mato Grosso do Sul, houve tentativa do então deputado estadual Paulo Siufi (MDB) de emplacar lei que instituísse a cobrança para cada 15 minutos, mas o projeto foi vetado em março do ano passado.