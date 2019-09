Indubrasil Shopping no Indubrasil segue sem data para ser inaugurado Edifício projetado para ser um outlet e depois reprogramado para receber um shopping exclusivo para o agronegócio está sem uso desde que foi concluído

Inicialmente apresentado como um outlet, o local que abrigaria o primeiro shopping do agronegócio do País segue de portas fechadas. Localizado no núcleo industrial Indubrasil, o prédio é escoltado por segurança e tem grades para que visitantes não entrem no local.

Em fevereiro deste ano, a empresa anunciou que as atividades comerciais começariam em março. De acordo com um dos sócios do empreendimento, o CEO da Inova Mall & Retail, Antônio Mascarenhas, uma nova data para inauguração do centro comercial será divulgada em breve. “Não desistimos do shopping, pelo contrário, a gente acredita muito no sucesso do projeto. Estamos resolvendo algumas questões legais de infraestrutura, logística e outros detalhes legais para definirmos uma data de inauguração. Dentro de 60 dias, definiremos a data para a abertura do shopping”, informou Mascarenhas.

A pedra fundamental do outlet de Campo Grande foi lançada em abril de 2014. A previsão inicial era de que a inauguração fosse realizada em novembro daquele ano. Em razão da não conclusão da obra da rotatória, foi adiada para o primeiro trimestre de 2015 e, depois, para o segundo semestre de 2016. O investimento inicial no empreendimento foi de R$ 30 milhões. As obras foram concluídas em 2017. No mesmo ano, em outubro, o grupo empresarial responsável reformulou a proposta e as 115 lojas passariam a comercializar produtos agropecuários, estabelecendo-se como o primeiro shopping rural do País.

MUDANÇA

Em outubro do ano passado, os sócios das empresas Rivercom e Inova apresentaram para o governo do Estado as mudanças no projeto. “Diante da retração no mercado de vestuário e o volume de shoppings neste segmento em Campo Grande, os empresários resolveram mudar o foco do empreendimento”, detalhou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, na época.

O empresário Antônio Mascarenhas explicou que foi feito um extenso estudo de mercado na Capital que concluiu que não haveria receptividade para um outlet. “A indústria da moda está sem expansão neste momento e optamos em redefinir a vocação do empreendimento”, afirmou.

O centro comercial deverá abrigar estabelecimentos que vendam produtos voltados para o produtor rural. “Dizemos que a ideia é comercializar desde semente a aeronaves agrícolas”, disse Mascarenhas. No local, eles ainda pretendem construir um recinto para leilões de gado.

Conforme informações da Inova, o empreendimento possui uma área de 120 mil metros quadrados de terreno, 31.240 m² de área construída, contará com galpões, espaço para leilões, área para plantio, pátio de exposição, um auditório para aproximadamente 400 pessoas e um coworking.

Shopping das Moreninhas

Outro empreendimento no setor de shopping centers que não saiu do papel foi o shopping das Moreninhas. O projeto começou as tratativas comerciais em 2012, mas, por conta da falta de obras de acesso solicitadas e processos de autorizações para a construção emperrados, nada saiu do papel.

A obra do Plaza Moreninhas deveria envolver investimentos de R$ 100 milhões. A estrutura contaria com espaço para 124 lojas e 770 vagas de estacionamento. A proposta é que o shopping tenha um cinema, duas lojas-âncoras, 18 espaços para praça de alimentação e um supermercado.

A segunda data de início das obras foi divulgada no segundo semestre de 2017, mas o projeto continuou engavetado. Conforme apurado pelo Correio do Estado, o centro comercial das Moreninhas não sairá do papel, mas o empreendimento será retomado em outro local, ainda não divulgado.