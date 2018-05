Economia Shoppings da Capital sentem reflexos da paralisação dos caminhoneiros, revela CDL "Foi verificada uma queda em torno de 50% no movimento"

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande – CDL CG fez um levantamento junto aos quatro principais shoppings de Campo Grande sobre os efeitos da paralisação dos caminhoneiros e constatou que, além da queda no movimento, as áreas de alimentação estão tendo que se adequar para a falta de produtos.

“Nós estamos acompanhando os reflexos da paralisação junto aos lojistas. Estamos atentos e vamos buscar soluções para que os empresários campo-grandenses não sejam prejudicados”, informou o presidente da CDL CG, Adelaido Vila, que participou nesta terça-feira (29) da reunião na governadoria para buscar soluções em relação à paralisação.

No Shopping Pátio Central foi verificada uma queda em torno de 50% no movimento, sendo que o último sábado (26) foi considerado pela direção como “muito parado”. As empresas da área de alimentação já estão substituindo alguns itens que faltam no cardápio, como exemplo a batata.

O Shopping Campo Grande sentiu uma pequena queda no fluxo de pessoas e de vendas, porém a expectativa, caso a paralisação continue, é que diminua ainda mais. A área de alimentação buscou segurar o estoque e já planeja uma substituição de itens, caso o abastecimento não volte ao normal nos próximos dias.

A alteração no fluxo de pessoas foi sentida pelos lojistas do Shopping Bosque dos Ipês. Entre as medidas tomadas para este momento de crise estão o reforço no abastecimento de gás natural, e o planejamento de carona amiga e revisão de escalas para os funcionários, sem maiores transtornos até o momento. Com a queda nas vendas, as empresas de alimentação seguraram o estoque e já estão se preparando para a substituição de alguns itens.

Quanto ao Shopping Norte Sul Plaza, os lojistas perceberam que o fluxo de pessoas e o faturamento diminuiu. O movimento do mês de maio, comparado ao do ano anterior, vinha subindo 15%, com o cenário atual caiu para um aumento de apenas 5%, com tendência a cair ainda mais. O último final de semana apresentou queda de 25% no faturamento dos lojistas. Essa paralisação criou uma expectativa de aumento nos níveis de inadimplência por parte dos lojistas, caso a paralisação continue.

Na área de alimentação do Shopping, os empresários acreditam que com a queda das vendas, os estoques durem apenas até quinta ou sexta-feira, caso o abastecimento não seja normalizado.

Com exceção do Pátio Central, os Shoppings irão abrir no feriado e no final de semana os quatro funcionarão.