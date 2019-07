Raça Negra Show de 35 anos de carreira do Raça Negra acontece em 10 dias em Campo Grande

Foto: Mayara Sá

Daqui dez dias a banda Raça Negra que conquistou o Brasil com seu #Dididiê faz um show imperdível em comemoração aos 35 anos do grupo. O espetáculo será às 22 horas, no Ondara Palace, localizado na Avenida Des. Leão Neto do Carmo - Jardim Veraneio (próximo ao CRM/MS). A apresentação é mais uma realização da Santo Show – Artes e Entretenimento.

Refrões clássicos como “Então me ajude a segurar, essa barra que é gostar de você” vão embalar a noite que promete encantar o público.

Toda a influência do grupo que atravessou décadas com diversos sucessos será mostrada no show. Em seus 35 anos de história, o Raça Negra traz na bagagem 12 vinis, 28 CDs, 4 DVDs e mais 36 milhões de discos vendidos.

O Raça Negra foi o primeiro grupo de samba a tocar numa rádio FM, com a música “Caroline”. Na década de 90, entrou para o Guinness Book com a canção “É tarde demais”, devido à impressionante marca de mais de 600 execuções em rádios num só dia.

O sucesso também chegou a outros países e os hits foram lançados na Europa, Ásia e África, com as músicas "Preciso desse amor" e "É amor demais".

Não perca o show em comemoração aos 35 anos do Raça Negra. Os ingressos para o show já estão à venda na Conveniência Pé de Cana e na Santo Show – Artes e Entretenimento.

Há setores com mesas e bistrô, com cerveja, refrigerante e água à vontade. Há ainda Área Vip Open Bar e Pista. Escolha o local de sua preferência e venha curtir o #Dididiê.

Serviço:

Dia 19 de julho, às 22 horas, Ondara Palace

Setor Privilege Open Bar: R$ 3 mil (mesa para 8 pessoas)

Setor Gold Open Bar: R$ 2,6 mil (mesa para 8 pessoas)

Bistrô Open Bar: R$ 1 mil (mesa para 4 pessoas)

Área Vip Premium Open Bar: RS 130,00 (3º lote)

Pista: RS 60,00 (2º lote)

Open Bar: cerveja, água e refrigerante

Posto de venda: Conveniência Pé de Cana – Rua Euclides da Cunha, 360, Jardim dos Estados

Reservas de mesas: (67) 3025-4006 ou (67)99807-4123