Roberto Carlos Show de Roberto Carlos em agosto terá ingressos a partir de R$ 80 Em setor open bar e open food o valor sobe para R$ 520

O “Rei” Roberto Carlos está voltando e para alegria dos fãs os ingressos serão disponibilizados com variedade de preços. O mais barato será vendido a R$ 80 e o mais caro a R$ 520. Todos os setores terão cadeiras numeradas e a apresentação acontece na Expo Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês no dia 8 de agosto.

O setor azul é o mais completo e funcionará no modelo open food e open bar, com cerveja, uísque, espumante, suco e água. O ticket será vendido a R$ 520. Já o setor amarelo custará R$ 300, mas também contará com opção de meia-entrada a R$ 150. Por fim, o setor branco custará R$ 160, com meia a R$ 80.

Depois de quase quatro anos do último show em Campo Grande, o “Rei” cantará parte do novo álbum “Amor sin límite” ainda fresco de shows da turnê. O lançamento partiu da canção “Amor sem limites” de 2010, dedicada à esposa Maria Rita.

Neste sábado (25) e domingo (26), os shows acontecem em Portugal. O show em Londres acontece na quarta-feira (29). O penúltimo em Bruxelas no dia 1º de junho e último na Suíça, no dia 2 de junho.

Apesar da divulgação dos valores, a venda só começará no dia 28 de maio.

Em 2015, o show do “Rei” em Campo Grande reuniu mais de 2 mil pessoas no Ginásio Dom Bosco. Na época, o ingresso mais barato custou R$ 220. Em 2013, o show reuniu 6 mil no Guanandizão e os ingressos custaram entre R$ 70 e R$ 480.

Neste ano, o evento é realizado pelo próprio escritório de Robertos Carlos, que contrata parceiros nas cidades que receberão os shows. Aqui em Campo Grande, o produtor de eventos Fabiano Rodrigues, proprietário da Xaxá Produções está na organização. Contatos 98175 5555.

O site oficial de Roberto Carlos alerta que as vendas dos ingressos a partir do dia 28 de maio ocorrem no site My Ticket ou 4020-0084. Em Campo Grande, o ingresso poderá ser obtido na Pão e Tal, na Rua Euclídes da Cunha, 595.

A classificação do show é 16 anos, idades inferiores somente acompanhados dos pais.