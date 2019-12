Dourados Shows de Paulo e Jean na praça comemoram 84 anos de Dourados

Dourados comemora 84 anos de emancipação política e administrativa nesta sexta-feira, 20 de dezembro e para celebrar a data a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e parceiros irá realizar artísticos shows, dentro da programação do Natal para Todos que está acontecendo desde o dia 8 na Praça Antônio João.

A programação de aniversário será aberta ás 16 horas de sexta-feira, com o show infantil da Liga do Bem, com a participação de mais de 80 super heróis para alegrar a criançada, principalmente.

A Liga do Bem é um projeto voluntário, de Campo Grande, que conta com mais de 200 super heróis. Em suas intervenções eles procuram levar amor e carinho a quem precisa, como em hospitais, asilos, abrigos, comunidades carentes, bem como em eventos sociais. A participação deles em Dourados é uma parceria com o Natal do Bem, projeto aqui da cidade.

Mil ingressos serão distribuídos gratuitamente para as crianças curtirem o parque de diversões durante todo o dia 20.

À noite haverá shows com a dupla Mazinho & Luciano, com João Paulo e também a dupla Paulo & Jean. Também haverá participação do DJ Vini Araújo, do Programa Sextou, da 94 FM.

NATAL PARA TODOS

Nesta quarta-feira (18), a programação do Natal para Todos prevê missa na catedral Imaculada Conceição, às 19h, e, em seguida, o 1º Festival de Artes Marciais, na praça.

Na quinta (19), a programação começa às 16h, com a ação "Doe uma cesta básica e coopere com o Natal de uma família", organizada pelo Sicredi; missa às 19h; e a partir das 20h, shows musicais com Dito Freitas e, em seguida, com a dupla Lu & Raphael.

O secretário municipal interino de Cultura, Wesley de Queiroz Santos avalia que a programação do Natal para Todos chega à reta final com as expectativas superadas, principalmente em relação à participação popular. "Estamos surpresos com a presença do público douradense durante todos os dias da programação, mesmo nos dias de chuva. É muito gratificante ver a praça movimentada e o público, de todas as idades, encantado com nossa decoração e com nossas atrações", comemora.

"Chegamos ao ponto mais esperado do Natal para Todos, que é o aniversário de Dourados. Estamos preparando uma grande festa para celebrarmos junto com a população esta importante data, que é o aniversário de 84 anos de nossa cidade", diz Wesley Queiroz.