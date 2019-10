Festival do Chamamé Shows musicais começam às 18h30 no 2º dia do Festival do Chamamé Apresentações ocorrem na Praça do Rádio

O segundo dia do 3º Festival do Chamamé de Matro Grosso do Sul segue com programação até às 23h55 na Praça do Rádio e AABB (Associação Atlética Banco do Brasil). Feira gastronômica, artesanato regional e música são as opções com participação gratuita.

Músico paraguaio, Filipin irá abrir a programação musical do dia com o som da arpa na Praça do Rádio, às 18h30. Mas desde às 16h50 a feira estará aberta ao público com gastronomia e artesanato paraguaio, boliviano e argentino.

Às 19h será o momento do Grupo Calendário e Teresita Vellozo. O evento segue com shows de Castelo e Grupo, Fuelles Correntinos e Grupo Avareko.

Quem quiser continuar aproveitando as atrações, o local irá mudar para a AABB depois das 23h. O show na associação será com La Bailanta. Os convites custam R$ 25 no local.

Confira a programação completa neste link.