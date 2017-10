Dinheiro mais fácil Sicoob e governo do Estado assinam convênio para empréstimos consignados a servidores A solenidade de assinatura será realizada hoje (31), às 14h30, na sede da Secretaria de Estado de Gestão

O convênio entre o Sicoob Central MT/MS e o governo do estado para disponibilizar empréstimos consignados aos mais de 78 mil servidores públicos de Mato Grosso será assinado nesta terça-feira (31). E as vantagens já começam com o fato de a cooperativa oferecer, durante os primeiros 30 dias, uma taxa bem abaixo do mercado.

Os primeiros poderão conseguir crédito consignado com taxas de juros a partir de 1,58% ao mês para os primeiros 30 dias. E mesmo depois deste período, os servidores poderão fazer os empréstimos com taxa de 1,75% ao mês, com prazo para pagamento em até 72 meses.

Vale ressaltar que as taxas médias cobradas no mercado variam de 1,8% a 2,30%. A presidente do Sicoob MT/MS, Aifa Naomi, destaca ainda que a cooperativa já tem experiência com o público servidor e pontua ainda que atualmente o Sicoob está em 29 municípios de Mato Grosso e deve chegar a 31 cidades até o final do ano.

Aifa Naomi destaca ainda que, além disso, esta será também uma oportunidade do servidor, ao se tornar cooperado Sicoob, ter acesso a serviços e produtos exclusivos, além de taxas atrativas também para consórcios e financiamentos.

“Nesta semana em que segue as comemorações ao Dia do Servidor, o Sicoob quer dar um presente ao funcionário público que se dedica a servir ao Estado de Mato Grosso com dedicação, empenho e responsabilidade. Temos muito orgulho desta parceria e de podermos atender aos servidores”, afirmou Aifa.

