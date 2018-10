Acidente Silo com 17t de ração cai e deixa homem ferido

O dono de um aviário sobreviveu a um grave acidente de trabalho ocorrido na manhã desta segunda-feira (29/10), no local conhecido como Travessão do Cinco, no município de Vicentina.

De acordo com o MS News, Luiz Vieira da Silva, conhecido como Lula, estava em cima do silo - com 17 toneladas de ração - quando a estrutura caiu.

O homem acabou desabando junto do local. Apesar do susto, o pé ficou sob a estrutura de aço. Ele sofreu fratura no pé direito, ferimento na canela direita e reclamava de dores nas costas.

O trabalhador foi socorrido pelo corpo de bombeiros de Fátima do Sul e encaminhado ao hospital da Sias.