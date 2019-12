POLÊMICA Silvio Santos não aceita vitória de mulher negra em competição e é acusado de racismo Mesmo com o placar apontando vitória a Jennyfer Oliver, Silvio não gostou do resultado e optou por outra competidora branca. Internautas não perdoaram e acusaram o dono do Baú da prática de racismo

Por: FÓRUM 09/12/2019

Foto: Divulgação Na noite deste domingo (8), Silvio Santos protagonizou mais uma polêmica ao mudar o resultado de uma competição musical em seu programa, impedindo uma mulher negra de vencê-lo. Mesmo com o placar apontando vitória a Jennyfer Oliver, Silvio não gostou do resultado e optou por outra competidora branca. Após anunciar a escolha do auditório por Jennyfer, Silvio decide entregar R$ 500 a todas as competidoras e diz que caberia a ele decidir a melhor cantora. “Se eu estivesse na minha casa, na minha opinião, a melhor intérprete seria você, Juliana! Você é muito bonita e canta muito bem, mais R$ 500 para a Juliana!”, disse, ignorando que o placar anunciava vitória em disparado a Jennyfer. Assim que o caso foi ao ar no programa do SBT, as redes sociais passaram a repercutir a situação e Silvio Santos se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Muitos internautas acusavam o apresentador de racismo. “Já passou da hora de Sílvio Santos sair do ar. Esse homem é datado, extremamente problemático, machista e racista… Isso aqui é um absurdo!”, escreveu um perfil. “Gente, eu tava assistindo na hora.. tava super feliz por ela ter ganho, MAIS DO NADA Silvio Santos deu o prêmio pra mulher branca e que na visão dele, ela era a “mais bonita” dali. Eu sinceramente… Não tenho nem oq dizer”, comentou outro.