Silvio Santos Silvio Santos protagoniza torta de climão com Lívia Andrade e dispensa a bela do SBT Loira bateu o pé e apareceu no estúdio, o 'Homem do Baú' disse que não era o dia dela e mandou a apresentadora dar meia volta para casa

Silvio Santos já bateu o martelo no SBT e decidiu que Mara Maravilha e Maisa Silva são as substitutas oficiais do quadro ‘Jogo dos Pontinhos’, exibido dentro do Programa Silvio Santos todos os domingos na emissora paulista. Sempre que alguém precisar se ausentar, será uma das duas a substituta.

De acordo com informações do programa A Tarde é Sua, da RedeTV, esse rodízio, no entanto, acabou gerando um climão dia desses. Silvio promoveu uma dança das cadeiras na atração e decidiu que um participante titular dará a vez para Mara quando for solicitado.

Lívia Andrade entrou nesse esquema e não gostou. Já estava definido, em uma das gravações, que Lívia ganharia folga e Mara a substituiria no quadro. Porém, a loira do Fofocalizando bateu o pé e apareceu no estúdio mesmo assim. Resultado: Silvio a encontrou, disse que não era o dia dela e mandou a apresentadora dar meia volta. Climão!