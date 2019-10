Pensão Simony exibe mansão do ex e critica pensão de R$ 300 para filha

A briga entre Simony e ex-jogador Diego Souza está longe de acabar. Depois da decisão judicial que baixou o valor da pensão alimentícia da filha delas, Pyetra, para R$ 300, a cantora usou as redes sociais para ironizar a situação.

Nas redes sociais, Simony compartilhou uma foto da mansão dele. “A casinha que ele mora, tadinho. Não tem condições, tadinho”, escreveu.

Diego pagava pensão de R$ 6 mil à filha de 12 anos. Depois, o valor caiu para R$ 1,2 mil e, em recente decisão judicial, foi para R$ 300. O ex-jogador, que atualmente treina o time de Taboão da Serra, declarou que recebe apenas R$ 1 mil de salário, por isso pediu a revisão.

Além de Pyetra, Simony é mãe de Ryan, de 17 anos, Aysha, de 15, do relacionamento com o rapper Afro-X, e Anthony, de 5, do atual casamento com Patrick Silva.