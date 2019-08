Valorização Simpósio e Seminário discutirão a valorização da cultura por meio de patrimônio

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), realiza nesta quinta e sexta-feira, dias 15 e 16 de agosto respectivamente, o “IX Simpósio Estadual de Educação Patrimonial e III Seminário Municipal de Patrimônio Cultural”, na Faculdade INSTED.

Trabalhando a temática da “Transformação urbana: impactos e desafios da requalificação urbana nos edifícios e seu entorno”, o evento se pauta em uma das maiores obras já feitas na Capital, o Reviva Campo Grande, assumida pela gestão do Prefeito Marquinhos Trad.

Profissionais da área da construção civil, arquitetura e história, assim como acadêmicos poderão discutir o tema em busca da melhor maneira de atuar em edificações existentes analisando estudos de caso, capacitando a classe trabalhadora para intervenções pontuais na questão da cultura regional, para valorizá-la sem perder a usabilidade do espaço.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, acredita que o tema deste ano tem ligação direta com a ocupação do Centro da cidade pela arte e cultura. “Assim que inaugurada, a obra do Reviva vai trazer uma verdadeira mudança de hábitos, de uso do espaço público, à cidade. A rua 14 de julho passará a ser, para além de uma rua comercial, um local que deve ser ocupado pelas pessoas, pela cultura local, pelo entretenimento. E isso deve estar muito bem definido pela classe profissional, que é justamente o que a Semana do Patrimônio propõe”, diz.

Educação Patrimonial

A Sectur junto da Unidade Gestora do Programa Reviva Campo Grande (UGP) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed) começaram as ações da Semana do Patrimônio desde o início do mês nas salas de aula das escolas municipais para conversar com alunos do ensino fundamental sobre patrimônio cultural da cidade, com o início do projeto de Educação Patrimonial.

As palestras fazem parte das ações de educação patrimonial, previstas no Plano Municipal de Cultura. O objetivo é levar à comunidade escolar informações sobre os edifícios e imóveis de valor histórico que existe ao longo da rua 14 de Julho, via que está sendo requalificada dentro do Programa. Sete escolas municipais vão receber as palestras sobre patrimônio cultural e o Reviva Campo Grande ao longo do ano.

Acompanhe a programação:

1º dia – 15/08 – Quinta-feira

8h – Credenciamento

9h – Abertura Oficial

Projeto Educa IPHAN: Maria Clara Scardini – Superintendente do IPHAN MS

Palestra: Programa Viva Campo Grande II – Revitalização da rua 14 de Julho – Palestrante Catiana Sabadin Zamarrenho – Coordenadora Central de Projetos PMCG.

12h – Intervalo para almoço

14h – Palestra: “Transformação urbana: impactos e desafios da requalificação urbana nos edifícios e seu entorno” – palestrante Arquiteto Nivaldo de Andrade – Presidente IAB Nacional

Informação sobre o palestrante: Arquiteto e doutor em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), professor e membro dos Colegiados do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) e do Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos (MP-CECRE) da UFBA. Também faz parte da diretoria atual do IAB-BA, onde foi Presidente no biênio 2012/2014.

2º dia – 16/08 – Sexta-feira

9h – Mesa Redonda: “Instrumentos de fiscalização e de aprovação de projetos no âmbito do patrimônio cultural edificado como medidas de Preservação” – Mediação Arquiteto Me João Santos.

12h – Intervalo para almoço

14h – Visita Técnica na Rua 14 de julho (guiada pela equipe do projeto Reviva).

17h – Encerramento do evento.

Serviço: A Faculdade INSTED está localizada na rua 26 de agosto, 63, Centro.