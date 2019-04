Caixa de direção Sinais que indicam desgaste da caixa de direção

Por: Portal do Transito.com.br

Responsável por transmitir o movimento circular do volante às rodas, garantindo, assim, a dirigibilidade do veículo, a caixa de direção, em condições adequadas de uso, conta com longa durabilidade.

Mas, por ser um importante item de segurança do veículo já que assegura a dirigibilidade, a Nakata recomenda alguns cuidados com o componente.

"A troca da caixa de direção só deve ser realizada depois de uma análise criteriosa do sistema.

A substituição só deve ocorrer quando há vazamento de fluido (direção hidráulica), folga excessiva ou barulho ao trafegar em solos irregulares", afirma Eduardo Guimarães, técnico da Nakata.

No entanto, segundo o técnico, é fundamental que para sistemas hidráulicos a bomba hidráulica esteja em bom estado, bem como as mangueiras, que não devem estar danificadas, soltas ou obstruídas.

O nível de óleo também deve estar de acordo com as recomendações do fabricante.

Vibração no volante está entre os sinais que podem indicar comprometimento da caixa de direção.

"É importante levar o veículo a uma oficina de confiança para verificar se a falha é proveniente da caixa de direção ou resultado de problemas com outras peças, como pneus, alinhamento e balanceamento, freios", comenta.

A recomendação é fazer revisão do sistema de direção a cada 10 mil km para analisar se os componentes estão em boas condições, o nível do fluido hidráulico está adequado ou se há folgas.

Verso Comunicação / Assessoria de Imprensa