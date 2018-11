Fim do sinal Sinal analógico foi desligado hoje em duas cidades de MS 300 mil domicílios da região assistirão à programação da TV aberta apenas pelo sinal digital

Foto: Reprodução/ EBC

A população de Campo Grande e Terenos não terão mais acesso ao sinal analógico de televisão a partir de meia-noite desta quinta-feira (1). A transmissão será cortada e somente o sinal totalmente digital ficará disponível.

De acordo com Antonio Carlos Martelletto, presidente da Seja Digital, os aparelhos adquiridos antes de 2010, precisam de um conversor para receber o sinal digital.

“Hoje 40% das televisões são tubos, que devem contar com conversor para receber o sinal. Essa mudança começou em 2014, mas não é um fato isolado do Brasil, é um acordo mundial, 74 países já concluíram a operação, enquanto 52 estão com o serviço em andamento”, explica o presidente.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) havia agendado para o desligamento para 14 de agosto, mas, um dia antes, adiou a data porque o municípios não atingiram o percentual mínimo de residências com aparelhos de TV preparados para a nova tecnologia.

Com a mudança, os mais de 300 mil domicílios da região assistirão à programação da TV aberta apenas pelo sinal digital, que tem muito mais qualidade de som e imagem. Após esse desligamento, a frequência será disponibilizada para empresas de telefonia móvel expandirem o sinal 4G, como já ocorreu em Brasília (DF).

Os canais de atendimento continuarão à disposição da população para oferecer todo suporte necessário mesmo após o desligamento. O site da Seja Digital e a central telefônica 147 continuam disponíveis para os moradores que ainda tiverem dúvidas sobre como se preparar para o sinal digital.