João César Mattogrosso Sinalização de trânsito e iluminação pública são pedidos de João César Mattogrosso

Em 19° Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande nesta quinta-feira (11), João César Mattogrosso apresentou a Mesa Diretora pedidos de indicação para seis bairros da Capital, sendo eles, Jardim Itamaracá, Vila Rosa Pires, Vila Morumbi, Jardim dos Estados, Coophavila II e Parque Residencial Rita Vieira.

Pedidos de sinalização de trânsito foram o grande destaque, como estudo de viabilidade de instalação de semáforo no cruzamento da Rua da Paz com a Rua Espírito Santo, Jardim dos Estados; revisão de sinalização horizontal e vertical na Rua Marambaia, em toda a sua extensão, Coophavila II; instalação de um quebra-molas na Rua Rotterdan, em frente ao número 1558, Parque Residencial Rita Vieira; sinalização horizontal e vertical na Rua Rotterdan com a Rua José Nogueira, Parque Residencial Rita Vieira; e estudo de viabilidade de instalação de semáforo na Rua Vasco da Gama com a Avenida Spipe Calarge.

Para infraestrutura de comunidades, foram apresentadas indicações de cascalhamento, patrolamento e compactação para a Rua Vasco da Gama, em toda a sua extensão, Vila Morumbi; para a Travessa Ema, em toda a sua extensão, Vila Morumbi; em todas as Ruas do Bairro Jardim Itamaracá, principalmente na Rua Salomão Abdalla e Rua Padre João Delfino. Também foi indicado estudo de viabilidade de asfaltamento na Travessa Ema, na Vila Morumbi.

Para iluminação pública, revisão e substituição de luminárias queimadas ou apagadas em todas as Ruas do Bairro Jardim Itamaracá, em especial na Rua Salomão Abdalla e Rua Padre João Delfino e da Praça Itanhangá, localizada na Rua Chaad Scaff, Vila Rosa Pires. E para finalizar, limpeza em toda a extensão da Praça localizada na Rua Chaadi Scaff, Vila Rosa Pires, em todas as Ruas do Bairro Jardim Itamaracá, em especial a Rua Salomão e Rua Padre João Delfino e na Rua Travessa Ema, Vila Morumbi.