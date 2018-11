Investimento Sistema de compras públicas vai receber investimento de R$ 11 milhões

Por: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Cerca de R$ 11 milhões serão investidos na modernização do sistema de compras públicas do governo federal - ComprasNet.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A medida prevê a implementação de novos módulos no sistema, que incluem a criação de ferramentas mais intuitivas e de fácil operacionalização, além do uso de novas tecnologias de inteligência artificial e do desenvolvimento de um aplicativo móvel para os fornecedores de bens e serviços.

A expectativa é de que as mudanças ampliem a participação de fornecedores de pequenas e médias empresas.

Em todo o ano passado, R$ 47 bilhões foram movimentados com os mais de 98 mil processos de compras públicas realizados no Brasil, dos quais 53,17% tiveram a participação de empresas desse porte.