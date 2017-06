Cidade Sistema OCB/MS promove XI Semana do Cooperativismo

Todos os anos em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, o Sistema OCB/MS realiza a Semana do Cooperativismo, que este ano conta uma grande programação que inclui o XXIII Ticoop- Torneio de Integração Cooperativista que será realizado em Dourados.

A semana começa com a abertura no dia 23 de junho, em Dourados no Clube Indaiá, com a presença de autoridades cooperativistas e políticas. Nessa noite haverá o lançamento do Plano Estadual de Desenvolvimento do Cooperativismo no MS com a presença do Governador Reinaldo Azambuja, além da palestra do renomado Roberto Rodrigues, que falará sobre “Cooperativismo e Desenvolvimento”.

O final de semana segue com o mais famoso torneio de integração cooperativista do Estado, com 18 modalidades, que possui um site exclusivo com todas as informações do torneio www.ocbms.org.br/ticoop

Já em Campo Grande, no dia 28 de junho ocorrerá uma homenagem alusiva ao Dia Internacional do Cooperativismo no plenário da Assembleia Legislativa de MS e no dia 30 de junho, às 19h, no Anfiteatro Dom Bosco, ocorrerá uma palestra “Desafio: ética, mudanças e oportunidades” com o historiador Leandro Karnal. O ingresso será a doação de uma lata de leite em pó.

No dia 01 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo, acontece o Dia C – Dia de Cooperar, que terá celebrações em diversas cidades do interior e na Capital, que será às 13h no Parque Tarsila do Amaral.

“Durante essa semana queremos comemorar e disseminar a cultura do cooperativismo para a sociedade, pois somos um sistema econômico viável e sustentável, que gera desenvolvimento e riqueza para as pessoas”, afirma o presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis.

Sobre o Dia C – O Dia de Cooperar é um programa nacional impulsionado pelo Sistema OCB. A ideia é que, ao longo do ano, as cooperativas desenvolvam projetos de responsabilidade socioambiental em prol das comunidades nas quais estão inseridas. No primeiro sábado de julho – Dia Internacional do Cooperativismo, acontece o evento comemorativo do Dia C, com serviços gratuitos de saúde e cidadania para a população.

Tema

Inclusão é o tema do 95º Dia Internacional do Cooperativismo, este ano celebrado no dia 1º de julho. O tema foi escolhido pela Comissão para a Promoção e Progresso das Cooperativas (COPAC), atualmente presidida pela ACI. O tema abrange os princípios cooperativistas de adesão democrática e aberta, gestão democrática e participação econômica dos membros.

Ao falar de inclusão, a ACI remete ao fato de as cooperativas proporcionarem um espaço de construção de comunidades melhores, que atendam às necessidades de todas as pessoas, independente de raça, sexo, cultura, origem social ou situação econômica.