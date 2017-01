Educação Sisu 2017: UEMS em Campo Grande oferta 398 vagas em nove cursos

Por: Redação, com assessoria

Em Campo Grande, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferta 398 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017, do Ministério da Educação (MEC), em nove graduações: Artes Cênicas, Geografia (bacharelado e licenciatura), bacharelado em Letras, licenciatura em Letras Português/Espanhol e em Português/Inglês, Medicina, Pedagogia e Turismo.

As inscrições no Sisu 2017 acontecerão na próxima semana, de 24 a 27 de janeiro. No total, a UEMS tem 2.348 vagas em 57 cursos de graduação, nas 15 cidades onde a Instituição possui unidade.

Artes Cênicas

A licenciatura em Artes Cênicas, oferta 50 vagas no total, sendo 35 para ampla concorrência, cinco para cotistas indígenas e dez para cotistas negros, com quatro anos de duração e aulas no período vespertino.

O curso tem por objetivo formar artistas docentes aptos para atuarem na Educação Básica, seja na docência da sua área de formação ou na gestão do trabalho educativo. Além da atuação na educação formal, o Curso preparará o profissional para o exercício do pensamento reflexivo e da sensibilidade artística, desenvolvendo capacidades para construir novas formas de expressão e de linguagem corporal, novos valores, significados e sentidos.

Geografia

A Unidade oferta vagas para os cursos de bacharelado e licenciatura em Geografia, com 40 vagas cada um, sendo 28 de ampla concorrência, quatro para cotistas indígenas e oito para negros. Ambos os cursos têm duração de quatro anos, com aulas no período vespertino.

A licenciatura tem como objetivo formar professor de Geografia para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, para exercício profissional com competência técnica e política.

Já o Bacharelado em Geografia é direcionado para a formação de profissionais para trabalharem no setor público ou privado, bem como no terceiro setor, no levantamento, diagnóstico, planejamento territorial, Educação Ambiental, entre outras atividades previstas na Lei 6.664/79 e no Sistema CONFEA/CREA.

Bacharelado em Letras

O Bacharelado em Letras tem duração de três anos, com aulas em período integral, em que oferta 40 vagas totais, sendo 28 para ampla concorrência, quatro para cotistas indígenas e oito para cotistas negros.

O bacharel em Letras pode atuar: em editoras – revisão, tradução, consultoria científica; no jornalismo – impresso e eletrônico; informática; pós-graduação e docência no ensino superior; órgão públicos e privados; publicidade; escola pública.

Licenciatura em Letras

São ofertadas vagas para licenciaturas em Letras com habilitação em Português/Espanhol e em Português/Inglês e suas literaturas. Os cursos ocorrem no período noturno, com quatro anos de duração. São 40 vagas totais, sendo 28 para ampla concorrência, quatro para cotistas indígenas e oito para cotistas negros.

O Licenciado atuará na escola demais instituições públicas e privadas ligadas à educação, estando apto a ingressar na docência do ensino básico ao superior, bem como poderá desenvolver trabalhos em setores públicos e privados que solicitem conhecimentos e formação no estudo das diversas linguagens e suas dimensões pedagógicas.

Medicina

O curso de Medicina ocorre em período integral, com seis anos de duração. É um bacharelado com 48 vagas, sendo 33 para ampla concorrência, cinco para cotistas indígenas e dez para cotistas negros.

O Curso de Medicina da UEMS visa preparar profissionais com sólida formação teórico-prática da Ciência Médica, possibilitando a inserção do estudante nas diferentes práticas e cenários objetivando ultrapassar a visão individualista do ser humano, garantindo compreensão abrangente e integrada do processo saúde-doença, dentro de rigorosa postura ética.

Pedagogia

A licenciatura em Pedagogia é ofertada no período noturno, com quatro anos de duração, e oferta 50 vagas totais, sendo 35 de ampla concorrência, cinco para cotistas indígenas e dez para cotistas negros.

O egresso do curso Pedagogia, Licenciatura da UEMS, estará habilitado para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Poderá, ainda, participar na organização e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência como base obrigatória de sua formação e identidade profissional.

Turismo

O bacharelado em Turismo – Ênfase em Empreendedorismo e Políticas Públicas – ofertado no período matutino, com duração de quatro anos, oferece neste processo seletivo 50 vagas totais, sendo 35 de ampla concorrência, cinco para cotistas indígenas e dez para cotistas negros.

O Curso prioriza formar profissionais em turismo devidamente capacitados para atuar na área empreendedora do turismo, podendo gerenciar interesses de negócios e empreendimentos turísticos, bem como estar qualificado para elaborar projetos de ação empreendedora nos órgãos oficiais gestores de turismo e em empresas turísticas do setor privado e público.

UEMS em Campo Grande

A Unidade da UEMS em Campo Grande fica na Avenida Dom Antonio Barbosa (MS-080), 4.155, em frente ao Conjunto José Abrão.