EDUCAÇÃO Sisu 2019 2º semestre já soma mais de 450 mil inscritos Confira as faculdades do Centro-Oeste que oferecem vagas

Foto: Reprodução

De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), na noite desta quarta-feira (05), após dois dias de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2019, já são mais de 452 mil candidatos inscritos

Como cada inscrição permite ao candidato optar por até dois cursos no processo seletivo, o total de candidaturas já passa de 856 mil. As inscrições para o Sisu tiveram início no dia 04 e vão até amanhã, dia 07 de junho.

SOBRE SISU

O Sistema de Seleção Unificada foi criado pelo MEC para unificar os processos seletivos de instituições públicas. Em duas etapas por ano, universidades federais, estaduais, institutos públicos e outras organizações selecionam novos alunos para o próximo ano letivo.

Na edição de 2º semestre de 2019, o Sisu está com 59.028 vagas, um recorde para a edição de inverno do processo seletivo.

CENTRO-OESTE

Universidades que oferecem todas suas vagas pelo Sisu

Universidade Federal de Goiás (UFG);

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD);

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT);

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS);

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS);

Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat);

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG);

Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS).

CURSOS CONCORRIDOS

No balanço divulgado pelo MEC, o curso de medicina está com um volume de 95 candidatos por vaga. A graduação foi opção de 138 mil pessoas até o momento.

O segundo curso mais procurado é o de direito. Ele é a opção de 53 mil inscritos e conta com uma relação de 37 candidatos por vaga. Por fim, fechando o top 3, aparece a graduação em administração, opção de 41 mil pessoas.

O resultado final do Sisu 2019.2 será conhecido no próximo dia 10 de junho e as matrículas devem acontecer entre os dias 12 e 17 deste mês.