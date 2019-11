Slime Slime com bórax é proibido em Mato Grosso do Sul Bórax é tóxico e pode causar queimaduras

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou, nesta quinta-feira (7), lei que proíbe a utilização e comercialização de gelecas, “slimes” e produtos similares destinados a crianças que contenham produto químico bórax em sua composição.

A proposta é de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PDT), que solicitou a proibição do bórax, um dos ingredientes utilizados no slime, porque é tóxico e pode causar queimaduras e outros diversos problemas de saúde no ser humano.

As informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado.