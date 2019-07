Mundo do crime Só com 15 anos, adolescente entra no mundo do crime e é apreendido no Oiti Rapaz foi flagrado por vizinhos e estava até com motocicleta

Um adolescente de 15 anos foi apreendido tentando arrombar a janela de uma residência, na manhã desta quarta-feira (24), no Residencial Oiti, próximo ao bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Nas redes sociais, a vítima Alessandra Laura Moreira Arruda, de 25 anos, fez o desabafo: “Fiquem esperto, esse menor acabou de tentar roubar minha casa, mas os vigilantes chegaram há tempo e pegaram ele. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, o pior de tudo que ele tem 15 anos com uma moto e não vai dar em nada, fiquem de olho que ele pode estar roubando outras casas também. Mora por perto do posto locatelli” [sic]. Ao TopMídiaNews, ela contou que não estava em casa com o filho de 6 anos, no momento em que o menor tentou invadir o local. "Saí mais cedo, pois eu moro sozinha com meu filho de 6 anos, e um conhecido estava passando na rua viu o menor com a moto parada em frente da minha casa apertando a campainha do vizinho ao lado e batendo palma. Como ninguém atendeu, ele pulou o meu portão, que tem uma cerca de serpentina, não conseguiu levar nada, pois as minhas janelas tinham cadeados por dentro, e o rapaz que estava passando acionou os vigilantes do bairro. Logo em seguida, chamaram a polícia militar para fazer a apreensão", contou. De acordo com a dona de casa Amanda da Silva Aquino, de 25 anos, situações de insegurança são comuns no residencial, sendo que, para se protegerem os moradores pagam vigilantes particulares. “É comum isso aqui no bairro, tem os guardas do bairro que pagamos particular, depois que a Polícia Militar veio buscar. A princípio ele estava sozinho, mas talvez tenha mais gente envolvida”. Amanda conta que sua residência nunca foi furtada e nem roubada, no entanto, ela quase nunca se ausenta de casa. “Eu fico em casa quase 24h. Você que acaba ficando preso, ele com certeza não fica”, finalizou.