Furto Só queria dar uma volta: Homem é preso após furtar BMW de loja Contou aos policiais que só iria dar uma volta e depois devolver para a loja

Um homem de 21 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (20), após furtar uma BMW branca de dentro da loja localizada na Avenida Interlagos, Bairro Morumbi, em Campo Grande. Ele contou aos policiais que só iria dar uma volta e depois devolver para a loja.

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma testemunha chamou a Polícia Militar informando que haviam furtado a loja de carros e quebrado a porta de vidro. Foram feitas buscas na região, sendo que o veículo foi avistado em frente ao Rádio Clube Campo.

O condutor, ao observar a presença da viatura militar, acelerou o veículo e fugiu em alta velocidade. Após seis quilômetros, aproximadamente, de perseguição, na Avenida Gury Marques, os policiais conseguiram alcançar o autor.

Aos policiais ele disse que pulou a grade dos fundos da garagem, quebrou a porta de blindex, pegou a chave do BMW, ligou o veículo, sendo que com a traseira do carro arrebentou o portão.

Ele relatou ainda que iria dar uma volta no carro e devolver posteriormente na loja. O veículo apresenta danos no teto, para-lama dianteiro do lado direito, grade do para-choque, tampa da porta-malas.

O autor foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga para as devidas providências. O veículo foi entregue na Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).