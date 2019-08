Cláudia Rodrigues Sobrevivente|: Cláudia Rodrigues dribla grave doença e volta aos palcos Atriz surpreende, resiste quase sete anos à esclerose múltipla e retoma a agenda profissional

Quem já lamentava por antecipação um desenlace evidente, precisa refazer os cálculos e já pode comemorar um destino diferente para Cláudia Rodrigues. Em vez do incômodo com a frequente ameaça que por quase sete anos levou-a a temer o pior a qualquer hora, a atriz demonstra que fé e ciência conseguem realizar o que parecia irrealizável: na próxima segunda-feira, 19, no Restaurante Madalosso, em Santa Felicidade (PR), ela estará no palco, fazendo parte do elenco principal do 3° Brazilian Comedy.

Ao lado de Diogo Portugal, Nerso da Capitinga e Iza Rodrigues, a atrapalhada Ofélia - do humorístico global “Zorra Total” – pisará numa superfície da qual estava afastada desde 2013, quando foi diagnosticada com esclerose múltipla em estado avançado e progressivo. Submeteu-se a um longo, doloroso e sistemático tratamento, enquanto perdia a coordenação motora, andava em cadeira de rodas ou carregada, falando com dificuldade e sofrendo outros graves distúrbios no organismo.

Apesar de tudo isso, Cláudia manteve a lucidez e não perdia a chance de proclamar a sua esperança na cura. Dizia que estava preparando seu retorno, apostando que isso aconteceria cedo ou tarde. A Marinete, personagem que interpretou no seriado “A Diarista”, nunca desistiu.

Seu retorno foi anunciado pela fiel amiga e empresária, Adriane Bonato, no Instagram, com sentimentos de júbilo, alívio e, evidentemente, de vitória. “Está chegando o grande dia! Um evento em prol da solidariedade. Parte dos ingressos será doada para a Provopar Estadual e Instituto Big Brazil”.